Devisen: Euro notiert bei 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitagmorgen stabil an der runden Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0998 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0983 Dollar festgesetzt.

Vor den Weihnachtsfeiertagen stehen noch einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Im Euroraum werden unter anderem Preisdaten vom deutschen Außenhandel erwartet. In den USA steht der von der US-Zentralbank Fed bevorzugte Preisindex PCE im Mittelpunkt. Die Entwicklungen sind wichtig für die geldpolitische Ausrichtung der EZB beziehungsweise der Federal Reserve./bgf/tih