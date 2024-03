Devisen: Euro legt zum US-Dollar weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag seine Kursgewinne vom Wochenauftakt leicht ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0850 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0835 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften vor allem Konjunkturdaten aus den USA im Mittelpunkt stehen. Am Nachmittag werden Auftragszahlen zu langlebigen Gütern wie Maschinen erwartet. Hinzu kommen Daten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung. In Deutschland stehen am Morgen ebenfalls Zahlen zum Konsumklima an. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane absolviert einen öffentlichen Auftritt, allerdings erst am Abend./bgf/mis