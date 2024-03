Devisen: Euro legt zum US-Dollar etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag etwas zugelegt. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0892 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0925 Dollar festgesetzt.

Der US-Dollar verteidigte so seine Kursgewinne vom Vortag. Am Donnerstag war der Dollar durch die Preisentwicklung in den USA gestützt worden. Die Erzeugerpreise waren im Februar unerwartet stark gestiegen. Spekulation auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed wurden gebremst.

Am Vormittag wurden keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Nachmittag stehen in den USA unter anderem noch Zahlen zur Industrieproduktion, zur Entwicklung der Einfuhrpreise und dem Konsumklima der Universität von Michigan an./jsl/jkr/stk