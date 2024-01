Devisen: Euro legt zum US-Dollar etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar etwas zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0890 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch ein wenig niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,0875 Dollar festgesetzt.

Der Euro bewegte sich insgesamt in einer engen Handelsspanne. Am Vormittag wurden keine entscheidenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Allerdings dürfte der Euro mit Verlusten aus der Woche gehen. Robuste US-Konjunkturdaten hatten zuletzt Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung in den USA gedämpft, was dem Dollar Auftrieb verlieh. Am Nachmittag wird in den USA das Konsumklima der Universität von Michigan veröffentlicht.

Unter Druck geraten ist das britische Pfund. Im Vereinigten Königreich sind die Einzelhandelsumsätze im Dezember so stark gefallen, wie seit Anfang 2021 nicht mehr. Damals hatten Corona-Lockdowns den Handel belastet. Der Rückgang war zudem stärker als von Volkswirten erwartet. Das Pfund gab zu allen wichtigen Währungen nach./jsl/bgf/jha/