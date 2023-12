Devisen: Euro legt in ruhigem Handel leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im Handelsverlauf leicht zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1042 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0983 (Donnerstag: 1,0983) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9104 (0,9104) Euro gekostet.

An einigen Börsen in Asien und in ganz Europa wird erst am Mittwoch wieder gehandelt. Das Volumen am Devisenmarkt dürfte vor diesem Hintergrund eher schwach ausfallen, weswegen die Aussagekraft von Kursbewegungen beschränkt ist.

Die veröffentlichten Daten zum US-Immobilienmarkt zeigten zwar einen weiteren Preisanstieg. Die Erwartungen von Experten wurden allerdings teilweise nicht erfüllt.

Feiertagsbedingt legte die EZB keine Referenzkurse für einen Euro fest. Aus dem selben Grund fand in London kein Gold-Handel statt./he