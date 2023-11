Devisen: Euro legt etwas zu - Warten auf US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0723 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch unter 1,07 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0670 Dollar festgelegt.

Eine verbesserte Stimmung unter deutschen Finanzexperten gab dem Markt keine neue Richtung. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen im November stärker als gedacht. Es war der vierte Zuwachs in Folge. "Es erhärtet sich somit der Eindruck, dass die Talsohle der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland erreicht ist", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Resultate.

Am Nachmittag stehen Inflationsdaten aus den USA im Mittelpunkt. Die Regierung veröffentlicht Zahlen für Oktober. Die Preisentwicklung ist mitentscheidend für den Kurs der US-Zentralbank Fed. Weil die Notenbank ihre Zinsen bereits kräftig angehoben hat und die Inflation deutlich gesunken ist, werden aktuell keine weiteren Zinsanhebungen erwartet. Fed-Vertreter werden aber nicht müde zu betonen, dass zusätzliche Straffungen nicht ausgeschlossen sind./jsl/bgf/mis