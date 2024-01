Devisen: Euro legt vor US-Preisdaten etwas weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seine zur Wochenmitte erzielten Gewinne etwas ausgebaut. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0984 US-Dollar gehandelt und damit etwas über dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0946 (Dienstag: 1,0940) Dollar festgesetzt.

Der Handelstag steht im Zeichen der am Nachmittag erwarteten Inflationsdaten aus den USA für den Monat Dezember. "Mittlerweile ist weltweit deutlich offensichtlicher, dass die Inflation langsam aber sicher zurückgeht", schrieb Devisenanalyst Michael Pfister von der Commerzbank. Daran dürften auch die nun anstehenden Zahlen wenig ändern. Allerdings werde ebenfalls weltweit gerade etwas deutlicher, dass die Teuerung auch noch nicht niedrig genug ist, um vereinbar mit den Inflationszielen der meisten Zentralbanken zu sein.

Ansonsten stehen am Vormittag Daten zur Industrieproduktion in zwei Euroländern auf der Agenda. In Spanien dürften die Industrieunternehmen Analysten zufolge im November im Monatsvergleich etwas mehr und in Italien etwas weniger produziert haben./la/mis