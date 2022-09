Devisen: Euro knapp über Parität zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstagmorgen etwas nachgegeben, sich aber knapp über der Parität zum US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0015 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf genau einen Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag richten sich die Blicke an den Finanzmärkten auf Konjunkturzahlen aus Europa und den USA. Diesseits des Atlantiks werden die Einkaufsmanangerindizes von S&P Global für die Industrie erwartet. Dabei handelt es sich um eine Unternehmensumfrage unter leitenden Angestellten, die Hinweise auf den Zustand der Konjunktur gibt. In den USA steht mit dem ISM-Index eine vergleichbare Zahl auf dem Programm./bgf/jha/