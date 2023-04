Devisen: Euro kaum verändert - Australischer Dollar fällt nach Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag kaum verändert bei 1,09 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0895 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0870 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte die deutlichen Kursverluste vom Wochenauftakt wieder wettmachen. Am Montag hatten Inflationssorgen nach einem starken Anstieg der Ölpreise dem US-Dollar noch zeitweise kräftigen Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet. Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich heute das Interesse der Anleger stärker auf Konjunkturdaten richten. Auf dem Programm stehen Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone und zum Auftragseingang in den USA.

Zu den Verlierern am Devisenmarkt zählte am Morgen der Australische Dollar, der im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen unter Druck stand. Am Morgen hatte die Notenbank des Landes den Leitzins unverändert bei 3,60 Prozent belassen. Im vergangenen Jahr hatte die Zentralbank von Australien den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation noch deutlich angehoben./jkr/stk