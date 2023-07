Devisen: Euro hält sich über 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1005 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1010 Dollar festgelegt.

Zum Wochenstart stehen in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Vormittag veröffentlicht das Statistikamt Eurostat Wachstumszahlen zum zweiten Quartal und Preisdaten für Juli. Da die EZB ihren geldpolitischen Kurs in der vergangenen Woche noch stärker von der konjunkturellen Entwicklung abhängig gemacht hat, wird den Zahlen an den Finanzmärkten eine hohe Bedeutung zugemessen./bgf/zb