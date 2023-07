Devisen: Euro hält sich über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0866 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn werden in vielen Ländern Daten zur Industriestimmung erwartet. In Europa veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes, in den USA wird der vielbeachtete ISM-Index erwartet. Bis zuletzt litten die Industrieunternehmen vielerorts unter der schwächelnden Weltwirtschaft. Die Dienstleistungsunternehmen haben sich demgegenüber besser entwickelt./bgf/stk