Devisen: Euro hält sich über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0838 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0841 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Morgen veröffentlichen die Marktforscher von GfK ihr monatliches Konsumklima für Deutschland. Im Laufe des Vormittags werden ähnliche Zahlen aus Frankreich erwartet.

In den Vereinigten Staaten stehen am Nachmittag Daten vom Immobilienmarkt an. Aus den Notenbanken wollen sich einige Redner zu Wort melden, darunter die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel./bgf/zb