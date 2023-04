Devisen: Euro hält sich nahe einjährigem Höchststand

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag in der Nähe seines am Vortag markierten einjährigen Höchststands gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1055 US-Dollar. Am Mittwoch war der Kurs bis auf 1,1095 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende März 2022 geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1039 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten aus den USA für Aufmerksamkeit sorgen. Die Regierung veröffentlicht vorläufige Wachstumszahlen für das erste Vierteljahr. Es wird mit einem soliden Jahresstart gerechnet. Für den weiteren Jahresverlauf sieht es allerdings weniger gut aus: Viele Fachleute gehen davon aus, dass die Wirtschaft bald schrumpfen wird. Belastung kommt vor allem von den kräftigen Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed, die sich gegen die hohe Inflation stemmt./bgf/mis