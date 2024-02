Devisen: Euro gibt ein wenig nach - Britisches Pfund unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch noch etwas weiter nachgegeben. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0703 US-Dollar gehandelt. Sie notierte damit etwas niedriger als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0793 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag hatten Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in den USA dem Dollar kräftig Auftrieb verliehen. In der größten Volkswirtschaft der Welt hatte sich die Inflation zu Beginn des Jahres nicht so stark wie erwartet abgeschwächt, was gegen eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed spricht. Der Euro hatte daraufhin deutlich nachgegeben und war bis Mittwochmorgen auf 1,0695 Dollar gesunken. Dies war der tiefste Stand seit November.

Unter Druck geraten ist zur Wochenmitte das britische Pfund. Die Inflationsrate im Vereinigten Königreich war im Januar stabil bei 4,0 Prozent geblieben. Volkswirte hatten hingegen einen leichten Anstieg erwartet. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Preise überraschend deutlich. Die Daten verstärkten Spekulationen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die Bank of England. Das Pfund gab zu Euro und Dollar nach./jsl/bgf/mis