Devisen: Euro gibt leicht nach - EZB, Ifo-Index und US-BIP im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstagmorgen leicht nachgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0885 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,0905 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen mehrere wichtige Ereignisse auf dem Programm. Am Vormittag veröffentlicht zunächst das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Es wird mit einer geringfügigen Stimmungsaufhellung gerechnet.

Am Nachmittag gibt die EZB ihre Zinsentscheidung bekannt. Zwar werden keine entscheidenden Änderungen in der Geldpolitik erwartet. Allerdings warten Analysten und Anleger auf Hinweise, wann die Währungshüter mit Zinssenkungen beginnen könnten. Hintergrund ist die rückläufige Inflation, die der EZB Spielraum für Lockerungen bietet.

Ebenfalls am Nachmittag werden erste Wachstumsdaten für das Schlussquartal aus den USA erwartet. Die Zahlen sind relevant für die geldpolitische Ausrichtung der Zentralbank Federal Reserve. Auch hier stellt sich die Frage, wann die Notenbank ihre straffe Geldpolitik zu lockern beginnt./bgf/stk