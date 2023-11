Devisen: Euro gibt Gewinne wieder ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im späten US-Devisenhandel einen Großteil seiner Gewinne zum US-Dollar wieder abgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0854 Dollar. Im europäischen Währungsgeschäft war der Euro in der Spitze fast bis auf 1,09 Dollar auf den höchsten Stand seit Ende August geklettert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0849 (Mittwoch: 1,0868) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9217 (0,9201) Euro gekostet.

Der zwischenzeitliche Kurszuwachs des Euro hatte vor allem aus einem schwächeren Dollar resultiert. Die US-Währung war durch in der Summe schwache Konjunkturdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft belastet worden. Vom Arbeitsmarkt, aus der Industrie und vom Immobilienmarkt kamen am Donnerstag negative Nachrichten./bek/he