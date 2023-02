Devisen: Euro fällt wieder unter 1,06 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag seine Vortagsgewinne nicht ganz halten können und ist wieder unter die Marke von 1,06 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0585 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0554 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Europa werden Preis- und Wachstumszahlen aus Deutschland, Frankreich und Spanien erwartet. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt sowie Stimmungsindikatoren aus der Industrie und zum privaten Konsum veröffentlicht. Es äußern sich zudem einige prominente Notenbanker./bgf/tih