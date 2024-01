Devisen: Euro etwas höher - Wirtschaftsdaten aus USA bewegen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag nach deutlichen Kursschwankungen etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,0954 US-Dollar, kam allerdings damit von ihrem Tageshoch bei fast 1,10 Dollar wieder etwas zurück. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0921 (Donnerstag: 1,0953) Dollar festgesetzt, somit hatte der Dollar 0,9156 (0,9129) Euro gekostet.

Für zeitweilig deutlichen Auftrieb beim Euro hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA gesorgt. Die Stimmung im dortigen Dienstleistungssektor hatte sich im Dezember deutlich stärker als erwartet eingetrübt. Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen schrieb, der Dienstleistungssektor habe im Verlauf des Jahres 2023 dazu beigetragen, die US-Wirtschaft vor einer Rezession zu bewahren. Nun trübten sich die Perspektiven ein.

Zuvor hatten robuste US-Jobdaten den Euro kurz unter 1,09 Dollar auf ein Tagestief von 1,0877 Dollar gedrückt. So stieg die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stärker als erwartet. Allerdings wurde der Aufbau in den beiden Vormonaten nach unten revidiert./ajx7he