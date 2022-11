Devisen: Euro erholt sich leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstagmorgen etwas von seinen Verlusten vom Wochenauftakt erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0260 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0246 Dollar festgesetzt.

Datenseitig verspricht der Dienstag, ein ruhiger Tag zu werden. Es stehen nur wenige Konjunkturzahlen von Belang auf dem Programm. Allenfalls die Verbraucherstimmung in der Eurozone könnte etwas Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Aus den Reihen der EZB wollen sich einige hochrangige Vertreter zu Wort melden. Zuletzt hat sich angedeutet, dass die Notenbank ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit etwas geringerem Zinserhöhungstempo fortsetzen könnte./bgf/stk