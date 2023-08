Devisen: Euro bleibt stabil - Mangel an Impulsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Im New Yorker Handel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0879 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0867 (Donnerstag: 1,0900) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9202 (0,9174) Euro.

Es fehlte dem Handel letztlich an klaren Impulsen. Kurzzeitig sank der Eurokurs vor dem Auftakt an den US-Börsen zwar bis auf 1,0845 Dollar und damit auf das niedrigste Niveau seit Anfang Juni, dies wurde aber schnell wieder ausgeglichen. In den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Auch Daten zur Inflationsentwicklung in der Eurozone bewegten den Markt nicht. Bei der zweiten Schätzung für den Juli wurden die Zahlen der ersten Schätzung bestätigt. Die Inflationsrate fiel demnach leicht auf 5,3 Prozent. Die Kerninflationsrate verharrte jedoch bei 5,5 Prozent. Das Inflationsziel der EZB von mittelfristig zwei Prozent wird nach wie vor klar überschritten. Die EZB hatte zuletzt im Juli ihre Leitzinsen erhöht, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Das weitere Vorgehen ließ sie jedoch offen./tih/he