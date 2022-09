Devisen: Euro bleibt auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag seine Kursgewinne seit Wochenmitte halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9810 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch deutlich tiefer auf 0,9706 Dollar festgelegt.

Der Euro hat sich an den beiden vergangenen Tagen etwas von seinen starken Verlusten aus den vergangene Wochen erholen können. Dazu trug wesentlich der allgemein etwas schwächere US-Dollar bei. Dennoch bleibt der Euro angeschlagen: Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung mit gut 0,95 Dollar auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gefallen.

Zum Wochenausklang stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. Höhepunkt sind Inflationsdaten aus der Eurozone. Nachdem am Donnerstag die Inflation in Deutschland erstmals seit langer Zeit wieder zweistellig geworden ist, wird dies auch für den Währungsraum nicht ausgeschlossen./bgf/zb