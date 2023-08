Devisen: Euro behauptet sich zum Wochenstart zum US-Dollar - Yuan unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag stabil präsentiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0881 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0867 (Donnerstag: 1,0900) Dollar festgesetzt.

Im Blick stehen am Morgen die Erzeugerpreise in Deutschland. Diese dürften im Juli gesunken sein. Die Entwicklung wirkt sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Aufgrund der hohen Teuerung hat die EZB ihre Leitzinsen seit vergangenem Sommer deutlich angehoben. Das weitere Vorgehen ist datenabhängig.

Der chinesische Yuan geriet derweil gegenüber dem Dollar weiter unter Druck. In China senkten Banken zwar den Referenzzins für Einjahreskredite, allerdings weniger als erwartet. Und: Die Fünfjahresrate, eine Referenz für Immobiliendarlehen, beließen sie unverändert, während Experten eine Senkung erwartet hatten. Chinas Immobilienmarkt war zuletzt nicht zur Ruhe gekommen. So hat der hoch verschuldete Immobilienentwickler Evergrande in den USA Gläubigerschutz beantragt./la/jha/