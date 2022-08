Devisen: Euro behauptet sich

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel stabil gezeigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0166 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0131 (Montag: 1,0195) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9871 (0,9809) Euro gekostet.

Schwache Konjunkturdaten aus China hatten am Devisenmarkt zuletzt Sorgen bezüglich eines globalen Wirtschaftsabschwungs geschürt und damit für eine hohe Dollar-Nachfrage gesorgt. Der Dollar ist in wirtschaftlich unsicheren Zeiten oft als Hort der Stabilität gefragt. Am Dienstag lasteten dann negativ aufgenommene Konjunkturdaten aus Deutschland zwischenzeitlich auf dem Euro./edh/jcf/he