Devisen: Euro baut Gewinne aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel seine deutlichen Gewinne vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9860 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch deutlich tiefer auf 0,9739 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richten Anleger ihren Blick auf die monatliche Konjunkturumfrage des Mannheimer ZEW-Instituts. Angesichts der trüben wirtschaftlichen Aussichten wird mit einer Verschlechterung der Stimmung gerechnet. Die deutsche Wirtschaft wird vor allem durch die knappe und teure Energie sowie die weltweit lahmende Konjunktur belastet. Generell ist Europa stärker von den Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen als andere Weltregionen./bgf/mis