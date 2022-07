Devisen: Euro vor US-Zinsentscheid klar unter 1,02 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwochmorgen klar unter der Marke von 1,02 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0150 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0124 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte rückt die Geldpolitik in den Vordergrund. Am Abend gibt die US-Notenbank Fed neue Entscheidungen bekannt. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte fortsetzt. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Bis Jahresende wird ein Zinsniveau deutlich über drei Prozent erwartet./bgf/jha/