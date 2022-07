Devisen: Euro im US-Handel wenig bewegt - weiter unter 1,02 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch im späteren US-Handel wenig bewegt. Nachdem er erstmals seit 20 Jahren unter 1,02 US-Dollar gefallen war, kostet er rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,0182 US-Dollar. Bereits am Vortag war der Euro um rund zwei Cent eingebrochen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0177 (Dienstag: 1,0290) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9826 (0,9718) Euro.

Vor allem die Furcht vor künftig ausbleibenden Erdgaslieferungen aus Russland belastet aktuell den Euro und bringt ihn im Verhältnis zum Dollar unter Druck. Eine Energiekrise könnte die Wirtschaft der Eurozone im Winter in eine Rezession treiben./ck/stw