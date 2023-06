Devisen: Euro vor Powell-Auftritt über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Der Kurs bewegt sich etwas unterhalb des am vergangenen Freitag markierten einmonatigen Höchststands. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0933 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte steht an den Finanzmärkten die amerikanische Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Nachmittag absolviert US-Notenbankchef Jerome Powell seinen halbjährlichen Auftritt vor dem Repräsentantenhaus. Vor einer Woche hatte die Federal Reserve eine Zinspause eingelegt, zugleich aber weitere Leitzinsanhebungen in Aussicht gestellt. Die Märkte waren von der Entschlossenheit der Fed, die sich seit mehr als einem Jahr gegen die hohe Inflation stemmt, überrascht worden./bgf/stk