Devisen: Euro vor Ifo-Index bei 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn knapp über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0905 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende noch etwas niedriger auf 1,0884 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenauftakt veröffentlicht das Ifo-Institut in München sein monatliches Geschäftsklima. Die Unternehmensumfrage gibt wichtige Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. In der vergangenen Woche hatten sich die Einkaufsmanagerindizes - ebenfalls eine Unternehmensumfrage - deutlich eingetrübt. Volkswirte hatten sich daraufhin pessimistisch für die Wirtschaftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte geäußert.

Fest im Blick dürften die Märkte auch das weitere Geschehen in Russland haben. Am Wochenende war es zu einer Revolte der russischen Privatarmee Wagner gekommen, die mittlerweile gescheitert ist. Experten sehen den russischen Präsidenten Wladimir Putin trotz des gewonnenen Machtkampfs geschwächt./bgf/stk