Devisen: Euro vor Ifo-Geschäftsklima stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag vor wichtigen Wirtschaftsdaten zunächst kaum verändert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1075 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas höher auf 1,1096 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag veröffentlicht das Münchner Ifo-Institut seine monatlichen Umfrageergebnisse unter deutschen Unternehmen. Das Geschäftsklima wird mit Spannung erwartet, weil am Vortag eine ähnliche Umfrage von S&P Global sehr schwach ausgefallen war. Dies bestätigt die Erwartung vieler Volkswirte, die von einer konjunkturell trüben zweiten Jahreshälfte ausgehen./bgf/jha/