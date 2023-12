Develop Global Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Develop Global wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 72,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Develop Global überkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Develop Global hier weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich. Dies führt zu einem "Gut"-Rating und damit erhält die Develop Global-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die aktuelle Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Develop Global-Aktie unter Verwendung des gleitenden Durchschnitts zeigt einen deutlichen Abstand des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Die Aktie wird daher auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird der letzte Schlusskurs als deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt bewertet, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. In der Summe wird die Develop Global-Aktie für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und 11 negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Dadurch erhält Develop Global von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.