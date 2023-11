DevEx Resources Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Devex ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für Devex liegt derzeit bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,7, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Devex lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz schließen und führen zu einer Einstufung als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Devex in diesem Punkt somit ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,3 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,25 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -16,67 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,29 AUD, was zu einem Abstand von -13,79 Prozent führt und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Devex die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.