Singulus Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Singulus-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine negative Entwicklung, da der Aktienkurs unter der 200-Tage-Linie liegt. Mit einem aktuellen Kurs von 1,45 EUR ergibt sich ein Abstand von -28,22 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 1,56 EUR ergibt sich mit -7,05 Prozent ein schlechtes Signal. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zu Singulus in den letzten Wochen. Auch die aktuellen Themen rund um das Unternehmen werden positiv bewertet, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Singulus-Aktie liegt bei 0 Prozent und damit 3,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur Industrie-Branche hat die Singulus-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,33 Prozent erzielt, was 10,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Maschinen-Branche liegt die Rendite mit 11,07 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

