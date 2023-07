Deutz: Vom Diesel zum Wasserstoff - Chancen und Herausforderungen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Deutz, das renommierte Unternehmen in der Dieselmotorbranche, ist uns allen bekannt. Mit 5029 Angestellten stellt Deutz heute nicht nur Dieselmotoren für verschiedene Anwendungen her, sondern bietet auch verwandte Dienstleistungen an: Wartung, Ersatzteile, Zubehör sowie technische Unterstützung gehören dazu. Ihre Produktionsstandorte sind weltweit verteilt – Deutschland, Frankreich, USA, Argentinien und China beheimaten Fabriken von Deutz. Obwohl der Name Deutz noch mit seinen landwirtschaftlichen Fahrzeugen assoziiert wird – ein Geschäftsbereich den das Unternehmen längst verlassen hat.

Die Zukunft ohne Dieselmotoren? Nicht ganz.

Viele gehen davon aus das die Ära der Dieseltechnologie ihrem Ende entgegenblickt und fragen sich daher ob Deutz eine zukunftsfähige Strategie verfolgt. Doch es...