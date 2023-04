Deutz AG: Das wahre Kursziel von 7,14 €

Die Aktie der Deutz AG wird von Analysten als unterbewertet eingestuft.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 7,14 €.

• Am 28.04.2023 stieg der Kurs um +5,90%

• Guru-Rating erhöht sich auf 81,82 nach “0”

Deutz AG verzeichnete gestern einen Anstieg des Aktienkurses um +5,90%, was zu einem Gesamtanstieg von +11% in den letzten fünf Handelstagen führte.

Diese positive Entwicklung zeigt eine optimistische Stimmung am Markt.

Derzeit haben vier Analysten die Deutz-Aktie als starken Kauf empfohlen und weitere fünf Experten teilen diese Ansicht mit einem “Kauf”-Rating.

Zwei weitere Experten geben ein neutrales Rating ab und empfehlen “Halten”.

Kein einziger Experte hat jedoch das Rating “Verkauf” vergeben.

Das durchschnittliche Kursziel für die mittelfristige Zukunft liegt bei 7,14€.

Dieses Ziel impliziert ein...