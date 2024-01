Deutz AG löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse der Deutz AG-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 4,83 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 4,842 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,25 Prozent entspricht und neutral bewertet wird. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 4,32 EUR, wobei der letzte Schlusskurs um +12,08 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Deutz AG-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutz AG-Aktie liegt bei 49,16, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,73, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Daraus resultiert insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Deutz AG mit einer Dividendenrendite von 3,85 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent auf. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Deutz AG-Aktie. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.