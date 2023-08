Deutz AG: Potenzielles Kursziel bei 8,16 EUR

Die Aktie von Deutz AG wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft und könnte ein Kurspotenzial von +83,29% bieten.

• Deutz AG hat am 14.08.2023 um -1,29% abgewertet

• Das mittelfristige Kursziel für die Deutz-Aktie liegt bei 8,16 EUR

• Das Guru-Rating von Deutz AG bleibt unverändert bei 4,09

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie der Deutz AG an Wert und schloss gestern mit einem Minus von -1,29%. Insgesamt belief sich das wöchentliche Ergebnis auf einen Verlust von -8,36%, was pessimistische Marktbedingungen signalisiert.

Das gegenwärtige mittelfristige Kursziel für die Aktie der Deutz AG beträgt 8,16 EUR. Im Durchschnitt halten Bankanalysten diese Einschätzung für realistisch. Bei einer Umsetzung des prognostizierten Werts würde sich ein Investitionspotenzial in Höhe von +83,29% ergeben. Allerdings...