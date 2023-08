Deutz AG: Potenzial für eine Steigerung von +95,50% auf 8,16 EUR

Die Experten sind sich einig: Die Aktie von Deutz AG ist aktuell nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 8,16 EUR und damit um beachtliche +95,50% über dem derzeitigen Kurs.

• Am 18.08.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,90%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,09

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Aktie von Deutz AG bereits Verluste in Höhe von -6,24% verbucht und gestern sogar noch einmal um -0,90% nachgegeben. Dementsprechend herrscht am Markt momentan eine eher pessimistische Stimmung vor.

Dennoch sind sich die Bankanalysten einig: Der faire Wert der Aktie liegt bei 8,16 EUR und eröffnet somit Investoren ein enormes Potenzial für zukünftige Gewinne. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung des Kurses.

Vier Analysten empfehlen den...