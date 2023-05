Deutz AG: Potenzial für Rendite

Die Deutz AG Aktie scheint laut Analysten derzeit unterbewertet zu sein und bietet somit Investoren ein Kurspotenzial von 17,72% bei einem aktuellen Kursziel von 7,14 €. Am gestrigen Tag legte das Unternehmen am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +3,43% hin und schließt damit die gesamte Handelswoche mit einem Plus von +3,52%. Die Stimmung der Bankanalysten ist optimistisch gestimmt.

• Deutz AG: Am 02.05.2023 mit +3,43%

• Das Kursziel von Deutz AG liegt bei 7,14 €

• Guru-Rating von Deutz AG bleibt das selbe mit 4,18

Vier Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere vier als Kauf. Zwei Experten positionieren sich eher neutral mit “halten” während keiner einen Verkauf empfiehlt – insgesamt also eine optimistische Einschätzung.

