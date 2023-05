Deutz AG: Potenzial für Kurssteigerung von 28,32% auf 7,34 EUR

Die Aktie der Deutz AG wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 7,34 EUR und würde somit eine Steigerung um +28,32% vom aktuellen Kurs bedeuten.

• Deutzer Aktien stiegen am 26.05.2023 um +1,51%

• Die Bankanalysten vergeben ein durchschnittliches Rating von “Kauf”

• Der Guru-Rating beträgt nunmehr 4,18 nach ehemals 4,18

Am Vortag verzeichnete die Deutz-Aktie an den Finanzmärkten einen Anstieg um +1,51%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Rückgang um -2,31%, wodurch der Markt aktuell eher pessimistisch zu sein scheint.

Unterdessen geht aus Experteneinschätzungen hervor, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 7,34 EUR liegt. Wenn diese Prognose richtig ist und sich bewahrheiten sollte,würde dies eine Renditemöglichkeit in Höhe von +28 ,32 % eröffnen . Allerdings sind...