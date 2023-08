Deutz AG: Potenzial für Anleger

Die Aktie von Deutz AG hat derzeit laut Analysten ein großes Kurspotenzial. Das mittelfristige Kursziel beträgt 8,16 EUR und würde somit eine Steigerung um +98,54% bedeuten.

• Deutz AG: Am 22.08.2023 mit einem Plus von +1,23%

• Guru-Rating bei Deutz AG bleibt unverändert bei 4,09

• Aktuell sind vier Analysten der Meinung, dass es sich um einen starken Kauf handelt

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Deutz AG am Markt um +1,23% zu. Die letzten fünf Handelstage waren jedoch geprägt von einer negativen Entwicklung in Höhe von -4,95%. Dies lässt den Markt relativ pessimistisch erscheinen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 8,16 EUR und wird auch vom Durchschnitt der Bankanalysten bestätigt. Bei Erreichen des Zielkurses wäre das Potenzial für Anleger also hoch.

Derzeit haben vier Analysten eine...