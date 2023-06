Deutz AG: Mittelfristiges Kurspotenzial von +44,30% - 8,16 EUR das Ziel

Am 16.06.2023 verlor die Deutz AG-Aktie an der Börse -1,48%. Innerhalb von fünf Handelstagen beträgt die Performance jedoch +2,26%, was auf relative Marktoptimismus hindeutet.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für Deutz liegt bei 8,16 EUR und bietet Investoren ein beeindruckendes Potenzial in Höhe von +44,30%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung; einige halten den aktuellen Trend für zu positiv.

Aktuell gibt es 4 starke Kaufempfehlungen und weitere 5 Empfehlungen zum Kauf der Aktien. Lediglich zwei Experten sehen eine neutrale Bewertung als angemessen.

Das Guru-Rating hat sich nun auf einen Wert von 4,18 eingependelt – nachdem es vorher “Guru-Rating ALT” genannt wurde. Alles in allem sprechen viele Faktoren dafür, dass Deutz-Aktien im Moment eine attraktive Wahl darstellen...