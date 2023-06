Deutz AG: Kursziel von 8,16 EUR ist laut Analysten unterbewertet

Die Aktie von Deutz AG hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung mit einem Verlust von -2,46% gezeigt. Gestern konnte die Aktie jedoch ein Plus von +1,48% verzeichnen und scheint damit wieder an Stärke zu gewinnen.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel der Deutz-Aktie bei 8,16 EUR liegt. Damit ergibt sich ein Potential für Investoren in Höhe von +58,45%. Die Einschätzungen der Analysten sind jedoch geteilt.

Während vier Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere fünf sie als kaufenswert bewerten (Rating “Kauf”), sehen zwei Experten die Bewertung “halten” als angemessen an. Somit bleibt eine überwiegend positive Einschätzung bestehen (+81,82%).

Zusätzlich spricht auch das Guru-Rating für Deutz AG: es wurde auf einen Wert von 4,18 angehoben und signalisiert somit ebenfalls...