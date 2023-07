Deutz AG: Kursziel auf 8,16 EUR prognostiziert

Die Aktie der Deutz AG ist unterbewertet und bietet Investoren ein Potenzial von +54,84% basierend auf dem aktuellen Kursziel von 8,16 EUR. Die letzte Handelswoche schloss mit einem Verlust von -1,95%, wobei die gestrige Entwicklung der Aktie bei -1,22% lag.

• Deutz AG verzeichnete am 04.07.2023 einen Rückgang von -1,22%

• Durchschnittliches Rating der Analysten für Deutz AG liegt nun bei 4,18

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +54,84%

Obwohl nicht alle Experten diese Analyse teilen und nur zwei eine “Halten”-Bewertung abgaben während fünf als optimistisch gelten und vier sie als starken Kauf empfehlen.

Dennoch bleibt die Tendenz insgesamt positiv mit einem Anteil der optimistischen Analysten an den Gesamtbewertungen in Höhe von +81,82%. Insgesamt kann also davon ausgegangen werden dass die Aktie trotz schwacher...