Deutz AG: Kursziel bei 6,63 EUR - Ein Potenzial von +54,69%

Die gestrige Handelssitzung endete für Deutz AG mit einem Verlust von -0,79%. Trotzdem verzeichnete das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +5,57%, was auf eine relative Markt-Optimismus hinweist.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 6,63 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein hohes Kurspotenzial in Höhe von +54,69% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem vorangegangen positiven Trend.

Insgesamt empfehlen 4 Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während weitere 4 Experten zuversichtlich bleiben und es als “Kauf” bewerten. Die restlichen drei Experten sehen die Aktie neutral mit einer Bewertung als “halten”.

Demnach sind etwa +72,73% aller befragten Analysten optimistisch eingestellt für Deutz AG.

Als weiterer Indikator kann das...