Deutz AG Kursziel: +63,87% Potenzial - 6,63 EUR

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Deutz AG an Wert gewonnen und verzeichnete eine positive Kursentwicklung von +0,85%. Insgesamt jedoch fielen die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage um -1,70%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Doch wie schätzen Experten den aktuellen Kurs der Deutz-Aktie ein? Das mittelfristige Kursziel liegt bei 6,63 EUR. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +63,87%.

Vier Analysten sind optimistisch und raten zum Kauf. Weitere vier teilen ihre Einschätzung und empfehlen ebenso einen Kauf. Drei Analysten positionieren sich neutral mit dem Rating “halten”. Insgesamt sind somit +72,73% der Analysten zumindest noch optimistisch gestimmt.

Abschließend ist zu erwähnen: Der Trend-Indikator “Guru-Rating” hat sich seit Kurzem geändert und liegt...