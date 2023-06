Deutz AG: Kurspotenzial von +46,50% - Analysten sehen Aktie als starken Kauf

Am gestrigen Tag gab es für die Deutz-Aktie an der Börse einen leichten Rückgang um 0,54 %. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein leichter Anstieg von 0,09%. Trotzdem sind Experten davon überzeugt, dass das wahre Kursziel derzeit bei 8,16 EUR liegt. Das entspricht einem Potenzial von +46,50%.

Aktuell sehen vier Analysten die Deutz AG als starken Kauf und weitere fünf halten sie immer noch für kaufenswert. Nur zwei Experten bewerten sie neutral mit “halten”. Das Guru-Rating beträgt nun ebenfalls 4,18.

Obwohl die jüngste Entwicklung eher neutral war und nicht alle Analysten dieser Einschätzung folgen , sehen insgesamt fast alle Analysentinnen und-Analysten eine positive Zukunftsperspektive in der Deutz-Aktie – rund 81 % sind zumindest noch optimistisch.