Deutz AG: Kurspotenzial von +31,66% - Aktie nicht richtig bewertet

Die Deutz AG befindet sich laut Analysten derzeit in einer Unterbewertung. Das mittelfristige Kursziel beträgt 7,34 EUR und ergibt somit ein Kurspotenzial von +31,66%.

• Deutz AG gestern mit +2,29%

• Ergebnisse der vergangenen Handelswoche bei -1,06%

• 81,82% der Bankanalysten sind optimistisch

Am Vortag konnte die Deutz AG am Finanzmarkt einen Zuwachs von +2,29% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen wurde jedoch insgesamt ein Verlust von -1,06% verbucht. Die Optimismusrate unter den Bankanalysten liegt aktuell bei hohen 81,82%.

Vier Analysten bewerten die Aktie als “starker Kauf”, während fünf weitere zu einem “Kauf” raten und zwei Experten eine neutrale Bewertung abgeben.

Das Guru-Rating hat sich auf 4,18 verbessert und bestätigt die positive Einschätzung des Trends für die Deutz-Aktienkurse.