Deutz AG: Das Kurspotenzial beträgt +55,27% - Zielkurs 6,63 EUR

Die Aktie der Deutz AG ist weiterhin unterbewertet. Die Analysten prognostizieren einen Anstieg des Kurses um +55,27%, sollte das mittelfristige Kursziel von 6,63 EUR erreicht werden.

• Deutz AG steigt um +0,90% am 04.09.2023

• Bankanalysten sehen ein erhebliches Potenzial bei einem aktuellen Kursziel von 6,63 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,09

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie insgesamt -1,16% an Wert verloren und zeigt damit eine pessimistische Tendenz auf dem Markt. Jedoch glauben vier Analysten nach wie vor an eine starke Kaufempfehlung für die Aktie.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind sich alle Bankanalysten darin einig, dass das wahre Potenzial der Aktie erst noch ausgeschöpft werden muss und setzen das mittelfristige Zielkursziel bei 6,63 EUR fest. Sollte dies eintreffen ergibt sich ein...