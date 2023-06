Deutz AG: Kurspotential von +43,28% - Aktie unterbewertet?

Gestern legte die Deutz AG an der Börse um +2,98% zu. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Plus sogar +2,24%. Ist dies ein Hinweis darauf, dass die Bankanalysten mit einer positiven Entwicklung gerechnet haben?

Das mittelfristige Kursziel für die Deutz-Aktie liegt bei 8,16 EUR. Sollten sich die Analysten damit durchsetzen und Recht behalten, würde das bedeuten: Die Aktie hat noch ein Potenzial von +43,28%. Doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen 9 Analysten den Kauf bzw. Halten der Aktie – lediglich zwei Experten vergeben ein “Halten”. Der Anteil der optimistischen Stimmen liegt daher bei guten +81.82%.

Zusätzlich gibt es einen weiteren Indikator für eine mögliche positive Entwicklung: Das Guru-Rating ist nun auf 4.18 gestiegen (von zuvor...