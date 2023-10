Deutz AG: Höheres Kurspotenzial identifiziert - aktuelles Kursziel bei 6,63 EUR

Am gestrigen Handelstag verbuchte die Aktie von Deutz AG eine leichte negative Entwicklung von -0,44%. Betrachtet man jedoch die letzten fünf Handelstage zusammen, so ergibt sich ein leicht positiver Trend mit einem Anstieg um +0,65%. Die Stimmung am Markt scheint somit insgesamt neutral zu sein.

Allerdings sind viele Analysten der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie bisher noch nicht erkannt wurde. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Deutz AG liegt zurzeit bei 6,63 EUR. Sollten diese Prognosen eintreffen, würde dies Investoren ein beachtliches Kurspotenzial in Höhe von +64,19% bieten.

Aktuell empfehlen vier Bankanalysten den Kauf der Aktie und weitere vier bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”). Drei Experten haben eine neutrale Einstellung (“Halten”) gegenüber Deutz AG geäußert....